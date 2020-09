BlizzConline: annunciata l’edizione digitale della BlizzCon

Blizzard ha deciso di annunciare tramite il suo sito ufficiale l’edizione digitale della sua BlizzCon, chiamando l’evento con il nome di BlizzConline. L’azienda americana ha svelato anche le date in cui si terrà la manifestazione, che sarà prevista per il 19 e 20 febbraio 2021. Di seguito tutti i dettagli.

“Anche se le circostanze quest’anno ci impediscono di vederci di persona, stiamo mettendo assieme qualcosa verso i primi mesi del prossimo anno per scatenare tutto lo spirito della BlizzCon sotto forma di spettacolo online. Abbiamo ancora un sacco da panificare e ci vorrà del tempo prima di poter condividere maggiori dettagli, ma volevamo iniziare a darti delle dritte su come tu potrai far parte del divertimento online.”

“Uno degli eventi che abbiamo in programma per la BlizzConline è il Community Showcase, un’opportunità per artigiani del cosplay, artisti e altri creatori della community di partecipare allo spettacolo e mettere in mostra il proprio talento in un mix di competizione di alto livello ed esibizioni entusiasmanti. Grazie alla natura completamente online dello spettacolo, possiamo rendere possibile l’accesso a questi eventi ad ancora più persone attorno al globo. Stiamo anche preparando una speciale March of the Murlocs e invitando chiunque a mandarci immagini e video per unirsi a noi.”

“Se ti interessa partecipare alla March of the Murlocs o al Community Showcase, ti preghiamo di tener conto delle linee guida sanitarie appropriate relative a ogni foto di gruppo, video o altro materiale da inviarci. Continua a leggere per scoprire ciò che ti serve per iniziare a prepararti!”