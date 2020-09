FIFA 21 non riceverà la sua demo, è ufficiale

Se siete tra coloro in attesa di scaricare la “solita” demo di FIFA 21, sappiate che quest’anno state attendendo invano la versione dimostrativa del simulatore calcistico di EA Sports. Così come è accaduto per PES 2021, anche il titolo di Electronic Arts non riceverà la sua annuale demo. A confermarlo è stata la stessa Electronic Arts.

Tramite il suo profilo Twitter, il team di sviluppo ha specificato che ha impiegato il tempo per realizzare la demo in maniera migliore, ovvero quella di fornire la migliore esperienza di gioco completa per le console attuali e di nuova generazione. Inoltre, è stato ribadito che i membri di EA PLAY potranno accedere al gioco il 9 ottobre, ovvero durante il giorno di lancio di FIFA 21.

Vi ricordiamo che il titolo debutterà su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Avete già visto chi sono i calciatori più forti?

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020