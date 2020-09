Matrimonio Microsoft-Bethesda: una scelta che va oltre la semplice console war?

Ieri è successo un qualcosa di assolutamente imprevedibile! Un avvenimento che nella sua portata immensa ha scosso nel profondo le fondamenta del mondo dei videogiochi, un matrimonio clamoroso. Più ci penso e più non riesco a pensare ad un’anomalia del genere accaduta nel passato. Sì, abbiamo avuto fusioni, grandi fusioni, accorpamenti, rapporti di esclusività ma l’unica cosa a cui riesco a pensare che per movimento di soldi si avvicina all’acquisizione di Bethesda (e della sua holding ZeniMaX) è quello che accadde nel 2009 quando Disney acquistò Marvel Entertainment per circa 4 miliardi di dollari. In questo caso però le differenze sono principalmente due: innanzitutto, per dovere di precisione, i miliardi di cui parliamo adesso sono 7.5 miliardi e non 4, quindi non proprio spiccioli da carrello della spesa; la seconda, fondamentale, differenza è che l’evento del 2009 è stato il primo grande passo verso una polarizzazione, a mio avviso preoccupante, del mercato dell’intrattenimento che è proseguita con l’acquisto di Fox e la costruzione di un’ecosistema chiuso con a capo un topo. La situazione dell’industria del videogioco (fortunatamente per noi) è ben diversa; più che una coreografia in solitaria come quella della Disney, una danza a tre, con Nintendo che ormai “balla” dichiaratamente sola avvinghiata alla sua “Nintendo Difference” e lascia libero campo a Microsoft e Sony di suonarsele a colpi di casquè.

Dove sta andando la Console War?

La situazione tutto sommato negli ultimi anni è sempre stata equilibrata, con uno sbilanciamento quasi consolidato a favore di Sony che da anni ormai sforna esclusive capolavoro (almeno a detta dei numeri) e che, a dispetto di tutto, pecche incluse, macina come un treno sia dal punto di vista hardware che software. E Microsoft? Microsoft ultimamente sembrava quasi sottrarsi a questo gioco. Disinteressata a puntare su titoloni e grandi nomi e concentrata invece a farsi le ossa su un terreno del tutto diverso, quello dei servizi e dei contenuti. Per anni lo status quo della console war è ruotato attorno al binomio “hardware + software”. La ricetta è semplice: produrre la macchina che incontra maggiormente i favori del pubblico grazie ad un ottimo rapporto prezzo-qualità, piazzarci sopra titoloni costosissimi e stilosissimi, mixare tutto con un marketing e una comunicazione vincente e il risultato è garantito. Sony lo fa con le stesse modalità da ormai più di 20 anni ed è diventata una maestra. Microsoft, diciamoci la verità, in questo senso ha sempre rincorso, cercando di emulare una formula che non le è mai appartenuta sotto nessun punto di vista e negli ultimi anni qualcuno deve averlo capito perché mentre tutti la davano per spacciata con un divario che, da leggermente sbilanciato, nell’ultima generazione si è trasformato in un baratro, la compagnia di Redmond ha tirato fuori un paio di cosucce come il cross-play e il Game Pass. Passate piuttosto in sordina o vissute addirittura come un tradimento e una perdita di tempo, sono invece una chiara dichiarazione di intenti: il futuro verso sui Microsoft ha deciso di puntare.

Esclusive o non esclusive? Il futuro dei brand Bethesda

Quando ieri la bomba è stata sganciata, ho avuto la percezione che il problema attorno a cui tutto ruotasse fosse l’esclusività o meno dei futuri titoli Bethesda perché la verità è che possiamo star qui discutere ore su quanto peso abbiano i singoli brand, litigando su voti e vendite ma signori qui si parla di storia del videogioco. Brand che vanno avanti da 20 anni su qualsiasi piattaforma (perfino sui test di gravidanza) con risultati in termini economici non trascurabili. Io, in primis, ho sentito come una perturbazione nella forza pensando a tutto quello che sarebbe potuto accadere come conseguenza di questo clamoroso matrimonio. Con il cervello obnubilato dalla portata del cambiamento ho subito immaginato futuri apocalittici in cui DOOM e The Elder Scrolls fossero un’esclusiva Xbox / Windows ma poi mi sono resa conto della follia di questo approccio e, rassicurata anche dalle parole di Hines che sul sito Bethesda confermava la loro identità e autonomia di developer/publisher e di Phil Spencer che a Bloomberg conferma che per ora tutto rimane come deve essere e che il futuro verrà deciso “caso per caso” ho razionalizzato l’accaduto. Volendo dare una visione realistica del destino a cui i titoli Bethesda andranno incontro, molto probabilmente i brand storici non subiranno alcun trattamento di limitazione. Sono piuttosto sicura che DOOM, The Elder Scrolls, Wolfenstein e Fallout rimarranno multi-piattaforma con al più contenuti dedicati o lanci anticipati a favore dell’hardware di casa. Discorso diverso potrebbe essere per IP nuove ma AGAIN non è questo il punto. Bethesda è l’ultimo grande polo di produzione/sviluppo di videogiochi con una radicatissima storia nel PC-gaming. A loro della guerra tra console è sempre importato poco o nulla e dubito fortemente che questa acquisizione sia frutto delle volontà di schierarsi in una guerra che fino a ieri non era minimamente di loro interesse. Perché allora Hines e compagni hanno deciso di farsi acquisire da Microsoft? Certo, hanno avuto 7 miliardi (e mezzo) sonanti di buoni motivi, ma possibile che sia mera cupidigia? È sempre e solo una questione di soldi?

Ok, è sempre innanzitutto una questione di soldi… ma ho la vaga sensazione che l’interesse della compagnia americana nei confronti di Xbox sia rivolto non tanto all’hardware quanto alla loro apertura nei confronti del mondo dei servizi e dei contenuti. Il vento sta cambiando. Nell’epoca di Netflix, un’epoca in cui è ormai diventato inconcepibile spendere dei soldi per comprare il singolo contenuto, Bethesda mette un piede dentro un sistema in cui ancora non era ancora entrata, quello della distribuzione digitale. E mentre Eletcronic Arts e compagnia se la giocano sfornando piattaforme inguardabili e poco funzionali tipo Origin e Uplay che nessuno usa se non per accaparrarsi i giochi gratuiti, loro fanno il salto della quaglia e si mettono a giocare tutta un’altra partita. Microsoft da canto suo si è accaparrata uno dei colossi dello sviluppo e Bethesda d’altronde si è assicurata un canale di distribuzione digitale che punta già sul futuro, il cui potenziale è praticamente illimitato.

La domanda che ora ci poniamo però è la seguente: riuscirà Sony a rispondere a questa mossa incredibile da parte del suo primo concorrente, magari portando dalla sua un’azienda di “dimensioni” simili, oppure continuerà per la sua strada intrinseca di sicurezza e consapevolezza (interna) di essere ancora il più forte sul mercato? Ma soprattutto: Microsoft si fermerà per un po’ con le acquisizioni, oppure nel mirino ha qualche altro studio da mettere sotto la propria bandiera?

Dite ancora che è solo una questione di soldi? Quanto tutto questo può cambiare nel medio termine la configurazione dell’industria? Quanto, in realtà, già sta cambiando e non non ce ne siamo accorti, ancora ancorati a vecchie logiche di mercato? Se solo penso al fatto che tutto questo è successo alla vigilia dei preordini della nuove generazione di Xbox tremo al solo pensiero di quello che accadrà di qui a qualche anno.

In che epoca magnifica viviamo…