Quantum Error: titolo confermato su Xbox Series X

Sono passati mesi ormai da quando, lo scorso marzo, i ragazzi di TeamKill Media hanno annunciato Quantum Error, il loro sparatutto in prima persona a tema horror di ambientazione fantascientifica, atteso per il 2021 (anche se non c’è ancora una data specifica per il suo rilascio). Il titolo è stato il primo gioco ufficialmente confermato per PlayStation 5, e, anche se gli sviluppatori avevano lasciato aperto uno spiraglio per Microsoft, fino ad oggi si pensava che sarebbe stato un’esclusiva cross-gen per le console di casa Sony.

Tuttavia, con un nuovo teaser trailer (che potete vedere in fondo all’articolo), TeamKill Media ha annunciato che Quantum Error arriverà anche su Xbox Series X (e dunque, per estensione, anche su Xbox Series S). Dal momento però che si tratta di un titolo cross-gen, la domanda che tutti i videogiocatori si stanno facendo è se il team di sviluppo abbia previsto anche una versione per Xbox One (di cui però, almeno per il momento, non si è parlato).

Ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui: nei commenti al trailer infatti, TeamKill Media ha affermato che una versione per PC del videogioco è “assolutamente possibile”. Non resta dunque che attendere l’ancora sconosciuta data d’uscita del titolo per immergersi in questa avventura di sopravvivenza nello spazio. Un’avventura che potrete vivere su qualsiasi console next-gen!