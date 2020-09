Xbox Game Pass: Microsoft vuole portarlo sugli iPhone

Non è bastato l’esplosivo annuncio dell’acquisizione di Bethesda (ne parleremo oggi su GamesVillage Talk): Microsoft vuole continuare a spingere su Xbox Game Pass. Non è un segreto infatti che l’azienda fondata da Bill Gates veda questo servizio come uno dei suoi asset vincenti, e che stia lavorando in modo instancabile sul suo continuo sviluppo ed espansione.

Non a caso, soltanto la scorsa settimana, Microsoft ha legato Xbox Game Pass al suo servizio di cloud gaming sui dispositivi mobili Android, ampliando in modo quasi sconfinato il suo bacino d’utenza. Ma il colosso di Redmond punta molto, molto più in alto. In una intervista rilasciata al programma Squawk Alley della CNBC, Phil Spencer, vice presidente del settore gaming di Microsoft, ha parlato delle strategie dell’azienda, spaziando dall’acquisto di Bethesda all’estensione del Game Pass su mobile, andando anche a centrare il vero nucleo della questione: l’approdo del servizio sui dispositivi iOS di Apple. Su questo punto Spencer ha infatti dichiarato:

“Siamo impegnati a portare Game Pass su ogni singolo telefono, inclusi gli Apple. Continueremo le trattative e sono sicuro che saremo in grado di trovare una soluzione”



Inizialmente le politiche di Apple relative all’App Store impedivano categoricamente a Microsoft di portare il Game Pass sui dispositivi iOS. In realtà, qualche passo in avanti è stato fatto, con l’azienda fondata da Steve Jobs che ha apportato alcune modifiche per permettere l’approdo di Game Pass nell’App Store, ma in modo estremamente disagevole: allo stato attuale infatti, Microsoft sarebbe infatti costretta a creare una app per ogni singolo gioco, anziché una sola applicazione dedicata al Game Pass. E il colosso di Redmond non è certo l’unico ad avere problemi con le politiche dell’App Store: è recente il caso del gigante cinese Epic Games, che si è lanciato in una battaglia legale contro Apple, tra scambi di accuse, cause e risposte piccate.

Se non altro almeno, sembra che Microsoft voglia risolvere la questione in modo più pacifico, per il bene di tutti i giocatori che vogliono poter accedere all’Xbox Game Pass anche dal loro iPhone.