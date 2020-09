Cloud9: rivelati i dettagli dei contratti di due giocatori

La nota organizzazione Esports Cloud9 sta sempre di più puntando ad essere trasparente verso i propri fan. A prova di ciò, la società ha rivelato i dettagli dei contratti di due giocatori del roster di Counter-Strike: Global Offensive.

Nello specifico, parliamo di William “Mezzii” Merriman, il quale ha un accordo triennale in cui riceverà come compenso complessivo 426 mila dollari, oltre che una clausola di 83 mila dollari per averlo strappato ai Team GamerLegion.

Successivamente, c’é Özgür “woxic” Eker dai mouseesports. Anche in questo caso, la durata della collaborazione è di tre anni e lo stipendio complessivo è di 1.36 milioni di dollari (inclusa anche la tassa di trasferimento).

Ulteriori dettagli possono essere torvati direttamente dal post ufficiale dell’account Twitter dei Cloud9.