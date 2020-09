Xbox Series X e S: due obiettivi differenti

Mentre sia Sony che Microsoft hanno in programma di rilasciare due diversi sistemi durante le medesima finestra delle festività natalizie, l’approccio ad entrambi sarà invece oggetto di un’enorme differenza. Le due unità Playstation 5 che saranno disponibili, essenzialmente saranno la stessa cosa, solo una ha un’unità disco e l’altra no. Ma con Microsoft, i due sistemi potranno sì riprodurre gli stessi giochi, ma in generale Xbox Series X e Series S sembrano essere destinati a un pubblico molto diverso.

In un’intervista a Le Figaro, Phil Spencer ha parlato degli obiettivi di entrambe le Xbox. Come ormai saprete, la Serie X è la più potente delle due, essendo paragonabile alle specifiche di entrambi i modelli PS5, ed avrà inoltre lo stesso prezzo della console di Sony con l’unità disco. La Serie S, tuttavia, ha specifiche inferiori e un prezzo molto più basso: a $ 299, è inferiore di $ 100 rispetto alla versione solo digitale della macchina di nuova generazione di Sony. Come spiega Spencer, questa differenza significa che stanno girando per due pubblici separati: la Serie S è più per il mercato di massa, il pubblico mainstream, mentre la Serie X è per il pubblico più “core” che sta cercando la migliore macchina possibile.

“Stiamo lavorando con la distribuzione per spiegare completamente le nostre offerte e garantire che i consumatori facciano la loro scelta con piena conoscenza dei fatti. Spetta a noi essere trasparenti e onesti sulle capacità di ciascun modello. Ci adatteremo al pubblico di destinazione. La serie S sarà presente nelle campagne tradizionali. La Serie X verrà spinta verso gli obiettivi di gioco principali “.



È una strategia sensata visto ciò che sappiamo di ogni sistema, ma anche piuttosto insolita. Alcuni sviluppatori sono stati critici nei confronti della serie S (con i timori principali relativi alla sua scarsa RAM), e pare che Sony avrebbe considerato un approccio simile, ma temeva che l’hardware sarebbe stato visto come obsoleto troppo rapidamente dai consumatori.

Sarà interessante vedere dove andrà a posizionarsi la Serie S. È, senza dubbio, un prezzo per che va al cuore del pubblico, e Microsoft che colpisce questo tipo di ambito di fascia bassa e di fascia alta sembra una mossa molto sicura sulla carta, ma chissà come si tradurrà nel mercato reale. Le Xbox Series S e X usciranno il 10 novembre, la lista per i preordini che verrà pubblicata domani.