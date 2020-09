Bright Memory: dal 10 novembre su Xbox Series S e X

Playism e FYQD-Studio hanno annunciato il seguito di Bright Memory Infinite che uscirà per le piattaforme Xbox Series S e X . Il nuovo capitolo non deve essere confuso con Bright Memory , rilasciato sulla piattaforma Steam. Bright of Memory uscirà il 10 Novembre.

Di seguito una descrizione del gioco:

Bright Memory racconta l’avventura di una donna di nome Shelia nell’anno 2020.

È stato scoperto che le spade conosciute come “Kanshou e Bakuya”, scoperte attraverso la ricerca SRO, comprendono una struttura multistrato unica, contenente una sostanza misteriosa nei loro nuclei. Questa sostanza, nota come “Anima di Jiu Xuan”, possiede la capacità di rianimare i morti. Nel tentativo di impossessarsi della sostanza, la “SAI”, una massiccia organizzazione terroristica, ha utilizzato una tecnologia all’avanguardia nota come “Quantum Transporter” per infiltrarsi nella struttura di ricerca SRO e rubare i dati segreti e incredibilmente pericolosi. A peggiorare le cose, durante il tentativo di calibrare le coordinate sul Quantum Transporter, Shelia attiva erroneamente il dispositivo, trasportando immediatamente tutti nelle vicinanze dell’Isola Galleggiante, un continente aerotrasportato vicino al Polo Nord, indisturbato nel suo sonno da oltre 1000 anni. Si scopre presto che le varie bestie e cadaveri di coloro che un tempo popolavano l’isola sono stati rianimati dall ‘”Anima di Jiu Xuan”, e stanno arrivando per Shelia …

Caratteristiche principali

Guadagna punti e migliora le tue abilità per creare liberamente le tue combo.

Impiegando un POV in stile FPS, scopri e risolvi i vari enigmi per avanzare.

Un mondo incredibilmente bello che combina fantascienza e cultura cinese creato utilizzando Unreal Engine 4.

Personaggi principali

Shelia: Hannah Grace – La protagonista femminile. 21 anni. I suoi genitori erano nell’esercito. Dopo aver perso entrambi i genitori in un improvviso e tragico incidente all’età di sei anni, è stata cresciuta dal professor Richard Carter, fondatore della SRO. Dopo aver trascorso anni a sottoporsi a vari tipi di addestramento militare, le sue abilità quasi sovrumane le hanno fatto guadagnare un posto come membro dell’elite “SRO Emergency Inspection Team”.