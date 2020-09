ESL ospiterà il primo torneo di CS:GO in LAN

Il torneo Intel Extreme Masters Global Challenge 2020, organizzato da ESL, dovrebbe riportare in LAN tutti i giocatori del celebre sparatutto tattico Counter-Strike: Global Offensive. Il periodo in cui l’evento dovrebbe iniziare oscilla tra i giorni 15 e 20 di dicembre.

Gli otto team più forti del IEM New York 2020, IEM Beijing-Haidian 2020 e DreamHack Open Fall 2020 sono invitati a Colonia (Germania), per arrivare a gareggiare all’Intel Grand Slam dove verranno messi in palio 500 mila dollari.

Finalmente una buona notizia, soprattutto dopo il polverone alzato dal bug della modalità spettatore.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di ESL. Di seguito, vi mostriamo come verrà composta la lista delle squadre partecipanti allo show principale:

DreamHack Open Fall EU

ESL Ranking EU #1

ESL Ranking CIS

America IEM New York

IEM Beijing EU

ESL Ranking EU #2

ESL Ranking NA

IEM Beijing NA