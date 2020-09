Resident Evil Village: rumor sul cross gen

Prima che Resident Evil Village fosse annunciato, quando le voci e i rumor uscivano senza sosta, si vociferava fortemente che il gioco sarebbe stato un titolo cross-gen. Quando Capcom ha annunciato ufficialmente il gioco a giugno, tuttavia, è stato rivelato come un’esclusiva di nuova generazione, con reports successivi che suggerivano che Capcom avesse effettuato il passaggio a causa della Playstation 5 e dell’SSD di Xbox Series X, il che avrebbe permesso loro di porre maggiore enfasi su esplorazione.

Ora, tuttavia, sembra che Capcom stia meditando di fare qualche passo indietro. Su Twitter, il noto utente Resident Evil Dusk Golem (o AestheticGamer) ha affermato che ora può “confermare al 100%” che Resident Evil Village è ancora un titolo cross-gen, e che l’annuncio in questione sarà presto fatto da Capcom stessa.

Recentemente, Dusk Golem ha anche affermato che la versione PS5 di Resident Evil Village stava affrontando dei problemi, e si stava rivelando un ostacolo per lo sviluppo del gioco, tanto che l’azienda stava tenendo discussioni interne sull’opportunità o meno di tornare al rilascio del gioco come cross- titolo gen.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà il fulcro di un panel di un’ora al TGS 2020 alla fine di questo mese: è possibile che questo sia un annuncio che verrà fatto proprio durante quella presentazione.

Vale la pena notare, tuttavia, che nulla è stato ufficialmente confermato, e come nel caso di qualsiasi fuga di notizie interne non verificate, per ora è meglio prenderlo con le pinze.

So I've said before that I know for a fact (before COVID) this game was launching a cross-gen game aiming for a January 2021 release date.

Let me just say I got 100% confirm the game is still cross-gen, that will be revealed soon, release date is still aiming for first-half 2021.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 22, 2020