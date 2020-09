Xbox Series S: lo scaling è “davvero facile” per David Springate

Soltanto ieri vi avevamo parlato della possibilità che Microsoft facesse ricorso al downscaling grafico per permettere a Xbox Series S di riprodurre i giochi next-gen. A sostegno di questa possibilità arrivano ora anche le parole di David Springate, direttore tecnico di Codemasters, il developer di un titolo come DIRT 5.

In un’intervista rilasciata a Digital Foundry infatti, Springate ha parlato della sua esperienza nello sviluppo di un titolo next-gen come DIRT 5 appunto su una piattaforma come Xbox Series S. Su questo fronte, come abbiamo avuto modo di vedere, lo studio è riuscito a raggiungere dei risultati davvero incredibili e di alto livello, nonostante il necessario scaling grafico.

In generale, Springate ha parlato dello sviluppo sulla più piccola delle console next gen di casa Microsfot come di un’esperienza “davvero facile”, lodando l’azienda di Bill Gates per il livello tecnico raggiunto dalla console, che in pratica offrirà delle prestazioni simili alla “sorella maggiore” Xbox Series X, soltanto prefiggendosi come obiettivo i 1440p anziché il 4K. Nonostante l’ovvia differenza di RAM, lo sviluppatore ha raccontato che effettuare lo scaling grafico del titolo è stata un’esperienza abbastanza semplice e fluida.

Il commento potrebbe quasi suonare scontato da parte di uno sviluppatore abituato a lavorare su aspetti specifici della costruzione di ogni singolo titolo per adattarlo e ottimizzarlo alle potenzialità e alle necessità specifiche di ogni piattaforma, sia essa una PlayStation 5, una Xbox Series X, Series S o una console current-gen. Tuttavia Springate ha continuato con enfasi a sottolineare il modo in cui l’Xbox Series S sembri voler garantire un’esperienza di gioco in tutto e per tutto simile a quella dell’Xbox Series X, mantenendo grafiche straordinarie, soltanto scalate a un livello leggermente inferiore.

Xbox Series S arriverà sul mercato il 10 novembre, in contemporanea con la Xbox Series X e costerà 299 dollari, contro i 499 della console più potente. I pre-ordini sono aperti a partire dalla giornata di oggi. DIRT 5 invece uscirà il 6 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre il 10 sarà uno dei titoli di lancio delle due console next-gen di Microsoft. L’uscita per PlayStation 5 e Google Stadia è invece prevista per una data ancora successiva.