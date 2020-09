Alcatel presenta nuovi Tablet

TCL conclude il terzo trimestre 2020 con molti annunci di nuovi prodotti, e non solo. Alcatel ha voluto ascoltare le continue richieste degli utenti, ampliando la sua gamma di tablet che comprende tre modelli già annunciati, Alcatel TKEE MID, Alcatel 1T 7 4G e Alcatel 3T 8 con due nuovi arrivi: Alcatel 1T 10 (2020) e Alcatel 3T 10 (2020).

TCL afferma che questi tablet sono dispositivi perfetti per le lezioni telematiche o in presenza, per lavoro o intrattenimento. Oltre a fornire applicazioni e giochi pre-installati a scopo educativo, questi tablet sono anche particolarmente sicuri per i bambini, poiché includono funzioni di Parental Control – come il filtraggio dei siti web e la whitelist, che possono essere facilmente regolate tramite un’applicazione sul cellulare del genitore. I nuovi device si concentrano sull’esperienza d’uso combinando funzionalità hardware e software, senza dimenticare la sicurezza e la protezione degli occhi: il display è infatti in grado di filtrare la luce blu e può adattarsi automaticamente alla luminosità dell’ambiente circostante. È inoltre dotato di una modalità di lettura, tutte caratteristiche che riducono notevolmente l’affaticamento degli occhi, come comprovato dall’autorità di controllo tedesca TÜV Rheinland.

Di seguito troverete maggiori informazioni per ciascun dispositivo:

Alcatel 1T 10:

È un tablet dotato di un ampio display HD da 10 pollici che offre immagini cristalline e in alta definizione, per una visione ancora più piacevole dei propri contenuti. Lo smart audio combina due altoparlanti e due microfoni con riconoscimento vocale a distanza fino a 3m, in modo da poter utilizzare Google Assistant senza problemi.

Dotato di una memoria 32GB, Alcatel 1T 10 sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 129,90 euro.

Alcatel ha presentato anche una versione light del tablet, Alcatel 1T 10 Wi-Fi, dotato di Android Go Edition e batteria di lunga durata da 4080mAh, in grado di supportare attività come visione di video o videogiochi per diverse ore, oltre a 16GB di memoria interna.

Alcatel 1T 10 Wi-Fi è inoltre dotato di funzionalità orientate alla famiglia, come un sistema per la cura degli occhi che filtra la luce blu per alleviare l’affaticamento dello sguardo, e la modalità di controllo contenuti per bambini che pone dei limiti e delle restrizioni per alcune applicazioni.

Il tablet Alcatel 1T 10 Wi-Fi sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 109,90 euro.

Alcatel 3T 10:

Dotato di Android 10, Alcatel 3T10 (2020) offre un’esperienza cinematografica non stop su un display da 10 pollici. Un nuovo modo di guardare film, ascoltare musica e giocare pensato e sviluppato sulla base di ogni esigenza del consumatore. Questo tablet porta il multitasking a un nuovo livello grazie a Google Assistant, e inoltre combina due autoparlanti audio e due microfoni per il riconoscimento vocale DPS.

Il tablet Alcatel 3T 10 è dotato inoltre di una potente batteria a lunga durata da 5500mAh e di una memoria da 2GB+32GB.

Sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 179 euro.

ALCATEL TKEE MID:

Il tablet Alcatel TKEE MID è il primo di una serie di dispositivi TKEE con schermo da 8 pollici con Kidomi integrato, un’applicazione su abbonamento che offre giochi, libri, film e spettacoli televisivi pensati per l’educazione del bambino.

Grazie alle opzioni di Parental Control, i genitori potranno garantire ai bambini un ambiente sicuro dove imparare e giocare liberamente. È inoltre dotato di connettività 4G LTE in modo che i più piccoli possano godere di una vasta biblioteca di contenuti online in completa autonomia.

Progettato per essere robusto e a prova di ogni danno, Alcatel TKEE MID ha superato diversi test di qualità TÜV® Rheinland a livello internazionale anche per la protezione degli occhi.

Il tablet Alcatel TKEE MID sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 149 euro.

ALCATEL 1T 7 4G:

Con una cornice sottile, e dotato di Android 10 (Go Edition), Alcatel 1T 7 4G offre una portabilità ed esperienza d’uso ancora più intelligente. Pensato e progettato per la famiglia, i bambini ne possono usufruire con una modalità dedicata, e un’interfaccia di Parental Control integrata permette al genitore di impostare dei limiti di utilizzo e di abilitare solo le applicazioni approvate. Se impostato su Kids Mode, il tablet attiva automaticamente un’esclusiva funzionalità per la protezione degli occhi, che aiuta a ridurre la luce blu ed alleviare l’affaticamento visivo.

Alcatel 1T 7 sarà disponibile in Italia a partire dal quarto trimestre del 2020 al prezzo di 89,90 euro.

ALCATEL 3T 8:

Con un peso di soli 290g e uno spessore di 8,75mm, Alcatel 3T 8 (2020) è incredibilmente portatile e facile da tenere in una mano, e si trasporta anche nello zaino più compatto. Il display da 8 pollici è progettato per proteggere lo sguardo grazie al filtro per la luce blu, mentre la luminosità automatica e la modalità lettura garantiscono riposo anche per gli occhi più affaticati. Inoltre, è dotato di un sistema di altoparlanti intelligente che offre un suono ricco, per immergersi completamente nei propri contenuti preferiti. Il tablet è anche kid-friendly, con una modalità dedicata ai bambini che ne facilita l’uso. I genitori possono decidere facilmente a quali app i loro figli possono accedere, ed impostare dei limiti di tempo per l’utilizzo.

Alcatel 3T 8 (2020) sarà disponibile in Italia a partire dal quarto trimestre 2020 per 129,90 euro.

