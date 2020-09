Bethesda: Sony stava trattando l’esclusiva di Starfield

Nella giornata di ieri l’annuncio shock dell’acquisto completo, da parte di Microsoft, di uno dei principali third party dell’industria videoludica, Bethesda, ha scatenato un terremoto nel mondo dei videogiochi e cambiato il volto della console war (se volete saperne di più non perdetevi la puntata di oggi del nostro GamesVillage Talk). Insieme alla software house, il gigante di Redomond ha acquistato anche tutti gli studi riconducibili a Zenimax (società madre di Bethesda) e tutti i titoli di grande successo che la software house ha sfornato nel corso degli anni come Fallout, DOOM, The Elder Scrolls, Wolfenstein e molti altri.

Dopo lo stupore, oggi cominciano anche a venire alla luce alcuni interessanti retroscena, che vedono coinvolta anche Sony. Infatti, mentre ancora non è chiaro quale sarà il futuro dei titoli dell’azienda di Rockville, se continueranno cioè a essere multipiattaforma o rimarranno nell’ecosistema Microsoft, con la sola certezza che Bethesda continuerà a pubblicare a suo nome, sembra che la Sony stesse trattando con la software house l’esclusiva dell’attesissimo RPG sci-fi Starfield. Questo è almeno quanto riportato da Imra Khan di Kinda Funny, che ha voluto commentare l’annuncio con una serie di tweet. Sony tra l’altro aveva già concluso con Bethesda un accordo per l’esclusiva temporanea di altri due attesissimi titoli, come Deathloop e Ghost Wire: Tokyo. Accordo che faceva parte di una precisa politica portata avanti da Sony in vista della next-gen, che consisteva nell’accaparrarsi moltissime esclusive.

Questa è un’ulteriore prova di quanto rapidamente e imprevedibilmente il panorama videoludico possa cambiare. Quale futuro ci aspetta ora nell’eterna lotta delle console tra PlayStation e Xbox, Sony e Microsoft? Possiamo solo dire che non vediamo l’ora di scoprirlo!