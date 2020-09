ROCCAT: Amazon Spagna leaka il nuovo mouse

Il sito spagnolo di Amazon ha leakato il prossimo mouse targato ROCCAT. A quanto pare, la celebre azienda produttrice di periferiche ha intenzione di rilasciare un prodotto asimmetrico.

Il nome del modello è ROCCAT Burst. Avrà piedini al 100% PTFE, il sensore PixArt PMW 3330, switch ottici ed un peso di soli 68 grammi. La colorazione mostrata nelle immagini è nera, ma non sappiamo se potremmo aspettarci in futuro l’arrivo di un’altra variante, come è accaduto per il Kone Pure Ultra.

Sfortunatamente, il noto rivenditore ha cancellato tutte le prove e resa privata la pagina dedicata al prodotto. Tuttavia, siamo comunque riusciti a reperire alcune immagini che raffigurano tutte le qualità del futuro ROCCAT Burst.