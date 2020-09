Super Mario 3D All Stars è in prima posizione in UK

Sono usciti diversi titoli in queste settimane, ma solo Super Mario 3D All Stars è riuscito nell’impresa di spodestare finalmente Marvel’s Avengers dal suo primo posto nelle classifiche di vendita di GFK nel Regno Unito. La collection è ora il terzo titolo dell’anno nel Regno Unito quanto a vendite, superato solo da The Last of Us: Part 2 e Animal Crossing: New Horizons. È anche il quinto titolo Switch più venduto di sempre e il 15 ° tra i giochi Nintendo.

Marvel’s Avengers è sceso solo al secondo posto, con le vendite che hanno visto un calo del 46% settimana su settimana. Animal Crossing: New Horizons continua a tenere il terzo posto. I nuovi titoli di questa settimana includevano WWE 2K Battlegrounds al sesto posto eFootball PES 2021 Season Update al nono posto.

La classifica primi dieci dei giochi più venduti nel Regno Unito è la seguente: