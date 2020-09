DIRT 5: il nuovo trailer si focalizza sul clima dinamico

Dai un’occhiata a come il clima estremo e dinamico di DIRT 5 può trasformare una gara con macchine super leggere che corrono in Marocco e combattono attraverso una tempesta di sabbia in continuo avvicinamento, che travolge il circuito a metà gara. Gli eventi Land Rush nella produzione offrono sfide fuoristrada e percorsi estremi, per piloti pronti a tutto, disponibili in più location del gioco.

Ecco le dichiarazioni di Robert Karp, Development Director del gioco:

Nulla mostra meglio il nostro tempo dinamico se non una tempesta di sabbia in Marocco. Avere una capacità visiva ridotta e combattere gli elementi significa che i giocatori devono rimanere molto concentrati se vogliono assaporare la vittoria.



DIRT 5 sfrutta Smart Delivery su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, il che significa che i giocatori potranno ottenere la migliore esperienza DIRT 5 di sempre. Codemasters è lieta di confermare che l’opera videoludica sarà un titolo di lancio su Xbox Series S e X, in arrivo il 10 novembre 2020. DIRT 5 uscirà, inoltre, il 6 novembre 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito da PlayStation 5 entro la fine dell’anno. Una versione Google Stadia verrà pubblicata all’inizio del 2021.