Samsung: il modello SSD 980 PRO è disponibile a partire da questo mese

Samsung, azienda leader nel settore della tecnologia, ha annunciato l’arrivo della nuova SSD 980 PRO. Il nuovo modello è progettato per offrire prestazioni di altissimo livello, sia in ambito lavorativo che nel gaming di fascia alta.

Le caratteristiche della componente dedita allo storage di file parlano chiaro, non a caso. Il Samsung SSD 980 PRO offre una velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 7.000 MB/s e 5.000 MB/s, oltre a velocità di lettura e scrittura casuali fino a 1.000K IOPS, il che lo rende fino a due volte più veloce degli SSD PCIe 3.0 e fino a 12,7 volte più veloce degli SSD SATA.

I modelli da 1TB, 500GB e 250GB saranno disponibili in tutto il mondo a partire da questo mese, mentre il modello da 2TB sarà sul mercato entro la fine di quest’anno. I prezzi al pubblico suggeriti per Samsung SSD 980 PRO partono da 100,99 euro per il modello da 250GB. La versione da 500GB è disponibile al prezzo di 165,99€, mentre quella da 1 TB a 255,99€

In calce, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a dare un’occhiata al sito ufficiale.