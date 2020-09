Mobile Suit Gundam: ecco la statua life-size!

Se eravate preoccupati da una possibile guerra galattica, sappiate che il Giappone ha già pensato a salvarci tutti. Proprio ieri infatti sono uscite le prime immagini del Mobile Suit Gundam a grandezza naturale che è stato costruito al molo di Yamashita di Yokohama. Fin qui, potreste chiedervi dove stia la notizia. Non si tratterebbe certo della prima statua a grandezza naturale ispirata alla famosa serie anime di Sunrise. Anzi, c’è un intero progetto, il “Life-Size Gundam Statue Project“, che conta già alcuni esemplari in terra nipponica e che si estenderà fuori dai confini giapponesi nel 2021.

La particolarità di questo nuovo gigante di ben 18 metri d’altezza è che è in grado di muoversi. E non si tratta del movimento dei pannelli dell’RX-0 Unicorn Gundam innalzato a Tokyo nel 2017, ma di camminare, sedersi e accucciarsi. Grazie ai due utenti Twitter @nansei2 e @yoshi115t, che erano presenti ai test, siamo in grado di vedere i primi passi dell’enorme robot destinato a proteggere l’umanità nelle guerre spaziali del futuro.

L’enorme statua è stata realizzata nell’ambito del progetto Gundam Global Challenge, lanciato nel 2015 con lo scopo di realizzare un prototipo di Gundam che fosse effettivamente in grado di muoversi e di camminare per celebrare il quarantesimo anniversario dell’esordio della serie anime nel 2019.

Attualmente la statua non ha una data di debutto ufficiale. Originariamente era previsto che venisse svelata al pubblico il 1 ottobre, rimanendo poi visitabile per un anno, ma l’evento è stato rimandato a causa della pandemia da Covid-19. Anche l’evento speciale di preview previsto per lo scorso luglio era stato cancellato. Il sito ufficiale della Gundam Factory di Yokohama sostiene che una nuova data di presentazione, auspicabilmente entro l’anno, verrà comunicata non appena verrà decisa.

Anche se probabilmente non potremo ancora sederci all’interno di un Gundam e andare a distruggere tutti i nostri nemici galattici, si tratta di un omaggio straordinario alla serie probabilmente più iconica del genere mecha.