The Mandalorian: secondo Giancarlo Esposito la stagione 4 è già in programma

Sembra che The Mandalorian non terminerà poi tanto presto, almeno secondo la star Giancarlo Esposito, che riprenderà il ruolo di Moff Gideon nella seconda stagione in arrivo su Disney + ad ottobre. Tuttavia, se si deve credere all’ex attore di Breaking Bad, non solo Disney e Lucasfilm stanno già lavorando alla terza stagione, ma potrebbero già pianificare anche la quarta stagione.

Giancarlo Esposito ha preso parte agli Emmy Awards essendo stato nominato per il suo lavoro sia in The Mandalorian che in Better Call Saul. Durante un’intervista prima della cerimonia di premiazione, Esposito ha parlato del futuro della serie live-action di Star Wars, a quel punto potrebbe essersi lasciato sfuggire qualche notizia. Ecco cosa ha detto Esposito al riguardo.

“Viviamo in un universo enorme e c’è così tanto da esplorare. Quindi penso che questo spettacolo getterà le basi per la profondità e il respiro che arriveranno nella stagione 3 e nella stagione 4, dove davvero inizierete ad ottenere risposte. “



Giancarlo Esposito stava forse parlando di una stagione 4 probabile ma attualmente ipotetica. L’altra opzione sul tavolo è che ha già discusso con i vertici della Lucasfilm sulla stagione 4 di The Mandalorian e che si è lasciato sfuggire. L’altro, ampio punto di partenza dalla sua dichiarazione è che il mondo si aprirà a partire dalla prossima stagione, il che porterà a risposte che i fan desiderano. La prima stagione si è sicuramente conclusa sollevando molte domande a cui bisogna rispondere. E anche il trailer della seconda stagione di The Mandalorian ha sollevato ogni sorta di dubbio.

Fortunatamente, le riprese della seconda stagione si sono concluse prima della chiusura causata dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza, Disney e Lucasfilm non hanno dovuto ritardare l’uscita dell’attesissima seconda stagione. Ad aprile abbiamo anche appreso che la stagione 3 era in programma, con i primi lavori già in corso. Quindi non sarebbe esagerato immaginare che i produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni stiano già pensando a dove la storia andrà in futuro.