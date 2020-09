Fruits Basket: l’ultima stagione arriva nel 2021

Il venticinquesimo episodio della seconda stagione di Fruits Basket, l’anime tratto dal manga shojo di Natsuki Takaya, ha lasciato gli spettatori con un annuncio molto gradito: la terza e ultima stagione della serie animata arriverà molto presto, già nel 2021. L’anime andrà in onda su TV Tokyo, TV Aichi e TV Osaka.

Serializzata sulla rivista Hana to Yune di Hakusensha tra il 1998 e il 2006, l’opera della Takaya è stata insignita nel 2001 del premio Kodansha come miglior manga shojo. La protagonista è la giovane Tohru Honda, che viene invitata a vivere nella casa del suo compagno di classe Yuki Soma e dei suoi cugini Kyo e Shigure. Tuttavia la ragazza scoprirà che la famiglia del suo amico è preda di una misteriosa maledizione, e cercherà di fare del suo meglio per spezzarla.

Proprio nel 2001 l’opera ha avuto il suo primo adattamento anime, prodotto da Studio Deen. La pubblicazione di uno spin-off dal titolo Fruits Basket another, tra il 2015 e il 2019 (che ha però personaggi completamente diversi rispetto all’originale) ha risvegliato l’interesse intorno all’opera, che ha quindi avuto un nuovo adattamento animato, iniziato nel 2019, che stavolta copre interamente le vicende narrate nel manga.

Su richiesta esplicita della Takaya il nuovo anime ha potuto contare su un cast giapponese completamente nuovo, mentre non è cambiato lo staff: l’anime, prodotto da TMS Entertainment, è stato diretto dal regista Yoshihide Ibata, con gli script di Taku Kishimoto e il character design di Masaru Shindo.

La serie è stata trasmessa in streaming, in contemporanea con il Giappone, da Funimation e da Crunchyroll. Siete pronti all’ultima stagione?