13 Sentinels Aegis Rim: ecco il trailer di lancio

Da oggi 22 settembre è disponibile, su Playstation 4, 13 Sentinels Aegis Rim, titolo sci-fi sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus. Per l’occasione sui canali social del gioco è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto e che mostra le ottime impressioni ricevute dalla critica.

Se volete sapere cosa ne pensiamo di 13 Sentinels Aegis Rim vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

“Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels: Aegis Rim.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Poi affronta i kaiju in un combattimento dal ritmo serrato con visuale dall’alto. Personalizza le Sentinelle con un vasto arsenale di armi e lotta per proteggere l’umanità!”