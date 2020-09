Baki: arriva la terza stagione dell’anime Netflix

Lo studio d’animazione nipponico TMS Entertainment ha annunciato che l’anime originale di Netflix Baki avrà una terza stagione, ispirata agli eventi del manga Baki: Son of Ogre di Keisuke Itagaki. La nuova stagione sarà dunque il sequel della recentissima saga del grande torneo Raitai, che è da poco approdata sul colosso dello streaming.

La storia seguirà ancora il protagonista, Baki Hanma, un lottatore di strada, ossessionato dall’idea di diventare il combattente più forte del mondo, per poter sfidare il suo stesso padre, Yujiro Hanma, detto Ogre, considerato “il più forte essere vivente della Terra”.

Serializzato dal 1991 al 1999 su Weekly Shonen Jump, il manga originale di Itagaki ha raggiunto uno straordinario successo, raggiungendo l’impressionante cifra di 42 volumi pubblicati. La grande popolarità dell’opera ha dato il via a un primo seguito, serializzato sempre su Weekly Shonen Jump tra il 1999 e il 2005, e poi a un’ulteriore serie, che è durata fino al 2012. Una quarta serie del manga è stata terminata invece nel 2018, dando poi il via a una quinta parte, ancora in corso. Sempre nel 2018 l’adattamento anime dell’opera ha fatto anche il suo esordio su Netflix, guadagnandosi uno straordinario successo a livello globale.

Ora Baki è pronto a tornare con un’altra, elettrizzante stagione, piena di adrenalina e scontri all’ultimo sangue, nell’eterna rincorsa del nostro protagonista nei confronti del suo crudele padre.