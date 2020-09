SteelSeries annuncia che il mouse Rival 3 Wireless è ora disponibile

SteelSeries, nel corso della giornata di oggi, ha annunciato l’arrivo di una new entry nella sua line-up di mouse da gioco. Parliamo del Rival 3 Wireless, il quale è già disponibile da oggi dal sito ufficiale dell’azienda.

SteelSeries aveva, già in passato, rilasciato il modello cablato. Tuttavia, per tutti gli amanti dell’esperienza senza fili questa è l’occasione giusta per dargli una possibilità. Soprattutto se consideriamo il fatto che il prezzo è di solo 60 euro.

Il Rival 3 Wireless gode di una durata della batteria di 400 ore e funziona grazie a delle pile. La connettività utilizzata è di 2.4Ghz, al fine di garantire un’esperienza priva di input lag. Il TrueMove Sensor da 18.000 DPI di certo non poteva mancare in questa periferica che, finalmente, vede il suo ritorno.

ha what if we made a wireless Rival 3 with 400+ hours of battery life, 60 million click switches, ultra-low latency, dual wireless, RGB notifications, and an 18,000 CPI sensor?😅

wait, we just did: https://t.co/xICOjeWQrG 😮 pic.twitter.com/vccqBumQso

— SteelSeries (@SteelSeries) September 22, 2020