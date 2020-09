A Total War Saga Troy: annunciata l’edizione fisica

Dal 13 agosto è disponibile, su PC, A Total War Saga Troy (qui la nostra recensione), strategico sviluppato da Creative Assembly Sofia e pubblicato da SEGA. Oggi è stata annunciata l’uscita dell’edizione fisica del gioco, che sarà disponibile dal 5 novembre. Qui sotto potete leggere il comunicato completo:

SEGA Europe Ltd e The Creative Assembly Ltd. hanno annunciato oggi l’edizione fisica di A Total War Saga: TROY che sarà pubblicata il 5 Novembre.

L’edizione fisica segue il fortunato debutto su Epic Games Store ad agosto, dove è stato riscattato da oltre 7,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio.

Per celebrare questo successo, l’edizione fisica verrà inizialmente pubblicata all’interno di una confezione Steelbook in edizione limitata. La Steelbook include il DLC Amazons, che porta la regina guerriera Penthesilea e sua sorella Hippolyta nella battaglia dell’Età del Bronzo, insieme a nuove missioni epiche, unità di cavalleria, meccaniche di fazione uniche e molto altro ancora.

Grazie all’unione di grande strategia a turni e spettacolari battaglie in tempo reale, A Total War Saga: TROY immerge i giocatori nella leggendaria guerra di Troia, dove assumeranno il ruolo di Achille, Ettore e molti altri eroi leggendari mentre combattono per difendere la città… o per raderla al suolo.