Tenet potrebbe avere un sequel?

John David Washington vorrebbe girare un sequel di Tenet, di cui potete trovare la nostra recensione in questo articolo. Il film è uscito da poco nei cinema di tutto il mondo e Washington sta già pensando ad una parte 2, anche se non è chiaro se Christopher Nolan sarà interessato o meno a questa idea. Tenet è stato rilasciato in un momento strano per l’industria dello spettacolo, poiché non tutti i cinema sono aperti in questo momento, a causa della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, non molte persone si sono riversate al cinema per vedere l’ultimo film di Nolan.

In una nuova intervista, John David Washington ha parlato della realizzazione di Tenet e delle sue esperienze con Christopher Nolan. Ci sono già state speculazioni su un possibile sequel da parte dei fan che hanno potuto vedere il film. Senza entrare nel territorio degli spoiler, è possibile che la parte 2 avvenga davvero.

“Nella mia mente, è un sì! Lo faremo di nuovo, ci vedremo tra un paio d’anni. In realtà, non lo so. Chris fa quello che vuole. Forse ha qualcosa che ha sviluppato per anni che vuole fare nel prossimo futuro, forse è stato ispirato da qualcos’altro che vede e vuole farlo, non lo so. Spero che riusciremo a farlo di nuovo, spero che potremo esplorare di più, perché penso abbiamo trovato qualcosa di veramente unico .”



Tenet è un film misterioso, e sebbene sia tipico per una discreta quantità di film di Christopher Nolan, è qualcosa da cui molti dei suoi fan sono incuriositi. I suoi film hanno spesso bisogno di una seconda visione per capire veramente tutto ciò che sta succedendo, e Tenet non sembra essere diverso. Prima che Tenet uscisse nelle sale, i critici gli hanno dato recensioni contrastanti, che sono state poi seguite dal grande pubblico. Tuttavia, un sequel potrebbe dare molte risposte alle domande lasciate aperte.