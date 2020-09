Minecraft: disponibile l’aggiornamento per il PlayStation VR

Da oggi è disponibile l’aggiornamento gratuito per il supporto al PlayStation VR di Minecraft. Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, il titolo Mojang si è aggiornato per essere utilizzato con i visori della realtà virtuale sulla console Sony. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nelle note che accompagnano il video: