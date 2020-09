Taiso Samurai: ecco nuovi dettagli sull’anime di MAPPA

Attraverso il proprio sito internet ufficiale, Taiso Samurai, il nuovo anime spokon (ossia di genere sportivo) incentrato sul mondo della ginnastica artistica maschile, ha rivelato alcune, bellissime nuove visual, un video promozionale e soprattutto qualche dettaglio sul cast e lo staff della serie prodotta dallo studio d’animazione MAPPA (lo stesso che sta lavorando sulla quarta e ultima stagione di Attack on Titan).

Ambientato nel 2002, Taiso Samurai seguirà le vicende di Shotaro Aragaki, straordinario ginnasta, ed ex membro della squadra olimpica nipponica, che pur avendo dedicato tutta la sua vita a questo sport non è più in grado di competere ai livelli che si aspetterebbe. Quando il suo allenatore, Noriyuki Amakusa, nonostante gli interminabili allenamenti cui Shotaro si sottopone, gli consiglia il ritiro, tutto il mondo del ginnasta sembra in procinto di cadere. Ma un incontro particolare cambierà il suo destino.

Prodotto, come si accennava, da MAPPA con la regia di Hisatoshi Shimizu, gli script di Shigeru Murakoshi e il character design di Kasumi Fugakawa (tutti impegnati anche in un altro successo di MAPPA, Zombie Land Saga), Taiso Samurai farà il suo esordio l’11 ottobre su TV Asahi, e in simultanea sul servizio di streaming giapponese Abema TV.

Il cast dell’anime è davvero stellare e comprende nomi come Daisuke Namikawa (One Piece, Naruto, Bleach) nel ruolo di Shotaro Aragaki, Kensho Ono (Attack on Titan, Fairy Tail, JoJo Bizarre Adventure) in quello di Leonardo, Yuuki Kaji (Attack on Titan, One-Punch Man, My Hero Academia, Blue Exorcist) nei panni di Tetsuo Minamino, il rivale di Shotaro, Kenyuu Horiuchi (One Piece, Naruto Shippuden, Cowboy Bebop) in quello di Noriyuki Amakusa e Rina Honnizumi (Sailor Moon Crystal, Zombie Land Saga) come Rei Aragaki, la figlia di Shotaro. E poi ancora Atsuko Tanaka (Ghost in the Shell) come Mari Aragaki, Kotono Mitsuishi (Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Excel Saga) come Tomoyo Aragaki, Hiroyuki Yoshino (Soul Eater, Kill la Kill) nel ruolo di Tomoki Takizawa, la cantante Nana Mizuki (Naruto Shippuden, Fullmetal Alchemist) in quello di Ayu e tanti altri ancora!

Anche voi non vedete l’ora di poter guardare questo attesissimo spokon?