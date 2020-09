Marvel’s Spider-Man: i salvataggi non potranno esser usati sulla versione PS5

Come ormai ben sappiamo tutti, il nuovo titolo targato Insomniac Games, Spider-Man Miles Morales vedrà la luce nel mese di novembre e, con sé, vi sarà anche la versione PlayStation 5 dell’originale Marvel’s Spider-Man.

Tale novità si traduce nella Ultimate Edition del secondo titolo sull’Uomo Ragno, edizione speciale che conterrà sia il nuovo gioco, sia il gioiello del 2018 e le prime domande da parte dei fan non tardano ad arrivare.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, un utente ha chiesto direttamente a Insomniac Games se vi fosse la possibilità di continuare l’avventura da una piattaforma all’altra mantenendo i salvataggi. Lo studio non ha tardato a rispondere, affermando che ciò non sarà possibile.

Questo vorrà dire che chiunque stesse pianificando tale mossa, purtroppo dovrà rinunciare all’idea e ricominciare da zero l’avventura di Spider-Man. Non si tratta, alla fin dei conti, dello stesso titolo in tutto e per tutto, come potete vedere in questo nostro articolo. La nuova ri-edizione di Marvel’s Spider-Man infatti, arriva con nuovi effetti di luce, nuove texture, illuminaaione, ray-tracing e quant’altro.

Infine, Insomniac Games ha anche confermato un ulteriore pensiero dei fan riguardo le possibili edizioni di Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Questa versione dell’ultima fatica di Insomniac Games arriverà, al momento, solo in edizione digitale e non vi sono ancora piani, attualmente, per portarla in edizione fisica.

Saves won’t transfer from the original game to the Remaster — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020