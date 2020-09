Over the Moon Il fantastico mondo di Lunaria: è uscito il nuovo trailer

Netflix ha rilasciato il trailer finale di Over the Moon Il fantastico mondo di Lunaria, in streaming sulla piattaforma dal 23 ottobre, per celebrare il Festival della Luna d’Autunno in Cina. Diretto dalla leggenda Disney e il premio Oscar Glen Keane, lo strabiliante musical animato rielabora l’antica favola cinese della dea della luna.

In Over the Moon Il fantastico mondo di Lunaria, sceneggiato dal compianto Audrey Wells, la tredicenne Fei Fei (Cathy Ang), costruisce un razzo per arrivare sulla luna così da incontrare la leggendaria dea Chang’e ( Phillipa Soo), per contribuire a colmare il vuoto emotivo nella sua vita. Ma il suo viaggio sulla colorata e stravagante Lunaria la costringe ad accettare il cambiamento e ritrovare la gioia.

Le canzoni originali sono state composte da Christopher Curtis, Marjorie Duffield e Helen Park, e il premio Oscar “Gravity” Steven Price ha composto la colonna sonora. Inoltre, il famoso costumista Guo Pei ha disegnato i sontuosi abiti per Chang’e, ed ha richiesto a Imageworks di migliorare l’animazione dei suoi tessuti.

Per Keane, Over the Moon Il fantastico mondo di Lunaria segna il suo debutto alla regia. L’acclamato animatore di Ariel, Aladdin, Tarzan e Rapunzel ha subito preso in simpatia Fei Fei e ha assorbito la storia e la cultura cinese durante un viaggio di ricerca che gli ha aperto gli occhi. Ciò che lo ha sorpreso è stata la tecnologia e le radici profonde della tradizione, dal viaggiare sul treno a levitazione magnetica alle cene rituali di famiglia. Keane ha infatti dichiarato: