Civilization VI: un primo sguardo ai Galli

Mancano pochi giorni all’uscita del terzo DLC di Civilization VI all’interno del New Frontier Pass, che porterà due nuove civiltà, due leader la modalità di gioco “Dramatic ages” nuove meraviglie del mondo e mappe. Il 24 settembre arriverà infatti il “Byzantium & Gaul Pack”. Dopo aver mostrato il first look relativo ai Bizantini, oggi tocca ai Galli e al suo leader Ambiorige, principe degli Eburoni, una tribù celtica della Gallia Belgica (corrispondente agli odierni territori del Belgio, del Lussemburgo, della Francia nord-orientale, della Germania centro-occidentale e della porzione meridionale, delimitata dal fiume Reno, dei Paesi Bassi). Nel XIX secolo divenne un eroe nazionale in Belgio, per essersi opposto alla conquista di Gaio Giulio Cesare, come scrisse poi nel De bello gallico.

Sul canale ufficiale del titolo è stato appena pubblicato il trailer che mostra una panoramica di questa civiltà, con, tra le varie caratteristiche, l’abilità unica del leader, King of the Eburones, l’abilità Hallstatt Culture, le unità The Gaesatae e il distretto The Oppidum. Sulla pagina Steam potete vedere tutto nel dettaglio.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che i DLC del New Froniter Pass di Civilization VI continuano ad essere rilasciati a cadenza bimestrale fino a marzo 2021.