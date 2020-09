League of Legends: Mercedes-Benz si unisce all’elenco dei partner

Nella sua giornata dedicata ai media trasmessa lunedì, Riot Games ha rivelato che Mercedes-Benz è l’ultimo sponsor del campionato mondiale League of Legends 2020 . L’azienda sarà un partner globale per il Campionato del mondo, All-Stars e il Mid-Season Invitational in un accordo pluriennale e fungerà da sponsor per la cerimonia di presentazione del trofeo ad ogni evento. Mercedes-Benz sarà anche presente sui banner in-game e ha prodotto una LoL- pubblicitario a tema andato in onda durante la trasmissione.

La scorsa settimana, la partnership di Mercedes-Benz è stata presa in giro sia dalla società stessa su Twitter, sia dal suo logo che appare su due veicoli nel video musicale della sigla di quest’anno, Take Over. Il video mostrava anche i partner di Worlds OPPO , Alienware e Secretlab .