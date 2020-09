Ni No Kuni Cross Worlds: pubblicato un trailer animato

Ni No Kuni Cross Worlds torna a mostrarsi, e lo fa con un teaser trailer animato pubblicato sui canali social del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia. Dopo il filmato di qualche giorno fa in cui venivano mostrate scene di gameplay, ora il video animato si incentra su alcuni sprazzi di storia dell’MMORPG per dispositivi mobile.

Lasciandovi al trailer vi ricordiamo che sfortunatamente, sebbene Ni No Kuni Cross Worlds arriverà sia su Android che su iOS, al momento è previsto solo per una versione giapponese. Speriamo quindi che Net Marble e Level-5 lo possano portare anche da noi in occidente.