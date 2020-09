Drake Hollow è in arrivo l’1 ottobre per PC

A seguito dell’uscita su Xbox One il 28 agosto, la versione PC di Drake Hollow, titolo action cooperativo, arriverà tramite Steam e Microsoft Store il giorno 1 ottobre. A dircelo è proprio lo studio di sviluppo, Molasses Flood, con un comunicato che potete leggere qui sotto, mentre ancora più in basso potrete leggere una panoramica direttamente dalla pagina Steam.

Centinaia di migliaia di giocatori di Drake Hollow su Xbox hanno avuto la possibilità di provare qualcosa di piuttosto unico nel mondo dei videogiochi, l’opportunità di prenderti cura di qualcos’altro oltre a te stesso. Il nostro obiettivo era quello di creare un’esperienza di gioco che colmasse il cuore, che fosse musicalmente e visivamente allettante e con un gameplay solido come una roccia. Speriamo che i giocatori trovino Drake Hollow unico e divertente come abbiamo progettato che fosse!

I Drake sono i vegetali nativi di queste zone e hanno bisogno del tuo aiuto. Sono affamati, assetati e hanno bisogno di un posto per dormire. Possono letteralmente morire di noia. Sta a te salvarli. Costruisci giardini per fornire loro cibo, pozzi per l’acqua e palle da yoga e spettacoli con le marionette per tenerli su di morale. Potrai anche costruire mulini e pannelli solari per generare elettricità utile ai perimentri perchè, vedrai, avranno bisogno di protezione…