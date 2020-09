FunPlus Phoenix firma una partnership per l’abbigliamento con Puma e Semir

L’azienda globale di abbigliamento PUMA e il marchio cinese di abbigliamento sportivo Semir hanno firmato due accordi di partnership separati con l’organizzazione cinese di Esport FunPlus Phoenix (FPX), diventando partner ufficiali dell’organizzazione. La partnership tra PUMA e FPX è stata rivelata tramite uno spot pubblicitario che includeva sei giocatori di FPX League of Legends , con lo slogan “nato per vincere”.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Entrambi i loghi dei marchi di abbigliamento non saranno presenti sulle maglie di League of Legends di FPX quando la squadra gareggia nella League of Legends Pro League (LPL) cinese e in qualsiasi evento internazionale di League of Legends , a causa di Nike firma un accordo di sponsorizzazione esclusivo di quattro anni con TJ Sports per LPL.

Il team di League of Legends di FPX può ancora collaborare con altri marchi di abbigliamento al di fuori delle attività di Esport di League of Legends . La fonte ha affermato che le partnership includono anche attività di negozio offline, ma al momento della scrittura si è attivata solo per la divisione League of Legends di FPX . Non è chiaro se la partnership includerà altre divisioni dell’organizzazione.