L’ evento crossover tra Rocket League e Fortnite inizia questo weekend

Fortnite festeggia assieme a Rocket League il passaggio al lato free-to-play di quest’ultimo con un evento crossover. L’evento, chiamato Llama-Rama, darà ai giocatori la possibilità di completare le sfide di Rocket League per sbloccare oggetti per entrambi i titoli.

L’evento in questione partirà dal giorno 26 settembre, questo weekend, e durerà fino al 12 ottobre. Il tutto segue l’uscita del concerto Spotlight Series del Party Royale, con tanto di DJ Slushii. Llama-Rama sarà disponibile su tutte le piattaforme dove è attualmente giocabile il titolo targato Psyonix.

Durante questo periodo di tempo, i giocatori di Rocket League riceveranno oggetti a tema Fortnite attraverso il completamento delle sfide Llama-Rama nel titolo racing-sportivo. In più, i giocatori di Fortnite riceveranno a loro volta oggetti a tema Rocket League completando le proprie sfide dell’evento.

Tutti i reward non acquisiti (ma avendo ovviamente fatto le sfide in questione), saranno auto-acquisiti non appena giungerà la fine dell’evento nel giorno 12 ottobre. Qui troverete maggiori informazioni, mentre sotto potrete dare un’occhiata alle sfide.

Sfida 1: Llamas, start your engines! Sfida – gioca una partita online su una qualsiasi playlist Ricompensa – Antenna Llama Flyer Ricompensa su Fortnite – Spray Rocket League



Sfida 2: Flagged for Victory Sfida -vinci 1 partita online in casual con l’antenna Llama Ricompensa – copricapo Top Llama Ricompensa su Fortnite – scia Holodata Drop



Sfida 3: Top of the World Sfida – effettua 5 goal, salvataggi o assist con la testa di lama Ricompensa – adesivo Loot Llama Octane Ricompensa su Fortnite – traccia musicale Rocket Groove



Sfida 4: An Epic Endeavor Sfida – vinci 5 partite online su qualsiasi playlist con l’adesivo Llama (Octane) Ricompensa – ruote Llama Ricompensa su Fortnite – emoticon Rocket League