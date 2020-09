Call of Duty Modern Warfare: trailer per la Stagione 6

Una nuova stagione per Call of Duty Modern Warfare è appena stato pubblicato da Activision. La stagione annunciata è attualmente la Stagione 6 e nel trailer, che potete trovare in calce alla notizia, vengono mostrati Farah e Nikolai “portare la battaglia sotto terra”.

Essi torneranno al fianco del Capitano Price per aiutarlo in battaglia, battaglia scoppiata dal conflitto dopo la rottura dell’Armistizio. Farah è la fondatrice e Comandante della Forza di Liberazione dell’Urzikstan, mentre Nikolai è il leader della Chimera all’interno dell’Alleanza.

Saranno entrambi operatori giocabili nella Stagione 6. Potrete usarli con il Pass Battaglia della Stagione 6, così come con questo sblocchereste contenuti per 100 gradi, inclusi 1300 Punti Call of Duty e altro ancora. Infine, per prepararvi al meglio alla prossima stagione, Infinity Ward offrirà un’ultima volta la doppia esperienza per Warzone e Call of Duty Modern Warfare per chiudere in bellezza la Stagione 5. Intanto, avete visto le date della beta di Cold War?