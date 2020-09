Xbox Series X e S: molti utenti non riescono a pre-ordinare le console

Xbox Series X e Xbox Series S sono pre-ordinabili da ieri, ma a quanto pare sono stati riscontrati alcuni problemi presso alcuni retailer, con molti utenti che non hanno avuto modo di prenotare la propria console a causa di svariati problemi. A quanto pare, sia alcuni siti dei negozi che il sito ufficiale di Microsoft non riescono a gestire l’elevata richiesta, portando gli utenti a non completare il pre-order.

Il problema non è legato solo alle poche scorte dell’hardware, ma la domanda parrebbe essere molto alta e i negozi fanno fatica a stare dietro il numero elevato di richieste. In alcune occasioni, in molti si sono visti privati della priorità d’acquisto, mentre altri non hanno potuto ottenere la propria unità a causa di problemi di server. Larry Hryb di Microsoft (meglio noto come Major Nelson), ha affermato tramite Twitter che la società farà di tutto per accontentare tutti i giocatori, rendendo equa per tutti la fase di pre-order. Dato che la console non è ancora andata sold-out, siete riusciti a prenotare la vostra unità?