Xbox Series X e S: è record di pre-ordini per le console

Nonostante alcune difficoltà da parte degli utenti nel pre-ordinare Xbox Series X e S, Microsoft ha annunciato tramite Twitter che i preordini delle due console net-gen stanno andando alla grande, infrangendo ogni record precedente. La domanda è incredibilmente alta e le unità prenotate dai giocatori hanno superato alla grande quelle di Xbox One.

Microsoft ci tiene a sottolineare che chi non è riuscito a mettere le mani sulla propria Xbox Series X o S, non deve preoccuparsi perché entro il 10 novembre verranno messe a disposizione altri pezzi per il pre-order. Nonostante queste dichiarazioni però (il tweet è presente in calce alla notizia), a differenza di PlayStation 5, le due piattaforme di futura generazione della casa di Redmond non sono andate sold-out e possono essere pre-ordinate tramite Amazon Italia, GameStop Italia, e presso i grandi rivenditori di elettrodomestici. Sicuramente anche i piccoli negozi privati avranno a disposizione ancora qualche unità per il pre-order.

Vi ricordiamo che Series X, la prossima console ammiraglia di Microsoft, verrà immessa sul mercato al prezzo di 499.99 euro (lo stesso di Xbox One). Series S invece (priva di lettore disco e con componenti hardware meno performanti) sarà acquistabile alla modica cifra di 299.99 euro (il prezzo più basso per una piattaforma next-gen).

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020