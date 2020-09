Shiren the Wanderer: il nuovo aggiornamento introdurrà diverse aggiunte

Shiren the Wanderer The Tower of Fortune and the Dice of Fate per Switch e PC si aggiornerà con una nuova funzione chiamata “Live Exploration Display” e tre nuovi dungeon insieme ad altre funzionalità.

Di seguito le caratteristiche dei nuovi aggiornamenti:

Live Exploration Display:

Una nuova funzionalità che mostra gli effetti personali, lo stato e altre informazioni del giocatore in un’area a forma di L invertita creata riducendo leggermente la schermata di gioco in alto a sinistra. Può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento. Questa funzione è utile per i video “Let’s Play”.

Nuove funzionalità:

Una volta ascoltata, la musica di sottofondo viene registrata in una guida e può essere riprodotta in qualsiasi momento.

“Wanderer Rescue”, consente di salvare i giocatori che sono stati sconfitti nei dungeon e di essere salvato da altri giocatori quando sei stato sconfitto, sarà supportato in tutto il mondo, inclusi Nord America, Europa e Giappone. Puoi anche limitare le richieste ai giocatori della stessa lingua.

Nuovi dungeon:

Corridor of Life and Death – Imposta il tuo turno prima di entrare. Una folata di vento è il segnale del fallimento.

– Imposta il tuo turno prima di entrare. Una folata di vento è il segnale del fallimento. Garden of the Fate God – Giocabile dopo aver completato il gioco. I punti esperienza guadagnati diminuiscono in base al numero di attacchi e aumentano con le uccisioni one-shot.

– Giocabile dopo aver completato il gioco. I punti esperienza guadagnati diminuiscono in base al numero di attacchi e aumentano con le uccisioni one-shot. Bladeless Wasteland – Non potrai usare il “Lancio delle armi”.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate verrà lanciato per Switch e PC tramite Steam il 2 dicembre in occidente e il 3 dicembre in Giappone.