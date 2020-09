Microsoft Flight Simulator: ecco l’update 1.83

Il 2020 ha visto molte cose, molte delle quali erano sogni, progetti e speranze gettati nella spazzatura. Ma non è andato tutto male e, perlomeno in ambito gaming, ci sono state alcune piacevoli sorprese, come il ritorno di Microsoft Flight Simulator. Il revival targato 2020 della lunga serie di simulazioni è stato un grande successo per Microsoft e Game Pass, oltre ad ed essere stato un prodotto decisamente all’avanguardia della tecnologia. Ma, naturalmente, quando si compiono simili passi, significa anche che è molto più facile cadere: sebbene ampiamente ben accolto, il gioco ha subito molti problemi tecnici. Ma, per spezzare una lancia a favore di Microsoft e Asobo Studio, stanno lavorando per risolverli, ed è ora già disponibile una nuova patch.

L’ultimo aggiornamento del gioco, 1.8.3, è ora disponibile. I temi principali su cui si concentra sono i problemi di prestazioni relativi alla GPU e alla CPU, per arrivare addirittura agli aggiornamenti di ATC Azure, modifiche e correzioni dell’interfaccia utente, miglioramenti all’aerodinamica e molto altro ancora. Potete vedere un elenco parziale incentrato sugli aggiornamenti della GPU e della CPU prima menzionati, e vedere il log delle modifiche cliccando qui.

Microsoft Flight Simulator è ora disponibile per PC, con l’aggiornamento 1.8.3 ora disponibile. Il gioco è previsto anche per le console Xbox in un secondo momento, con la promessa di essere sorprendente quanto la versione per PC.