Gotham Knights e Suicide Squad: ecco il prezzo di Gamestop Italia

C’è molto di cui entusiasmarsi quando si tratta di una nuova generazione, ma stavolta in particolare un po di più perché, a differenza dell’attuale generazione che stiamo per lasciare, l’hardware al loro interno è piuttosto robusto, e con i nuovi SSD si sono aperte molte possibilità. Ma sembra anche che con tutte queste migliorie arriveranno, come era ovvio, dei prezzi più alti, come molti editori stanno dimostrando ora. L’ultimo sembra essere WB Games, che ha messo in campo due titoli di altissimi profilo i quali stanno entrambi cercando di portare avanti questa ipotesi: Gotham Knights e Suicide Squad.

Gli elenchi per le versioni di prossima generazione dei due titoli sono andati in diretta su GameStop Italia, che potete vedere qui e qui. Anche se si tratta chiaramente di box art segnaposto (la scatola di Suicide Squad viene erroneamente definita cross-gen, sebbene non lo sia), i prezzi sono elencati a € 75, che è un aumento per la regione che ha visto € 70 come standard prima mano, anche se ancora più economico del prezzo di € 80 che Sony chiede per i suoi titoli di prima generazione di prossima generazione. Come abbiamo detto, pare che WB Games sia solo l’ultimo editore in ordine di tempo a indicare che un aumento dei prezzi sia ormai inevitabile. Sebbene ci sia qualche differenza qui per la regione, immaginiamo che si tradurrà in non più di $ 69,99 negli Stati Uniti.

Gotham Knights uscirà per console e PC sia attuali che di prossima generazione nel 2021, mentre Suicide Squad Kill the Justice League è in arrivo su Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC nel 2022.