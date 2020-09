Assassin’s Creed Valhalla supporterà il 4K su Playstation 5

Questo novembre vedremo molta azione insieme all’uscita delle console di prossima generazione: Playstation 5 da parte di Sony e le Xbox Series X e Series S da parte di Microsoft. Ma, ovviamente, ci saranno anche dei titoli che, ci aspettiamo, mandino in fumo tutti gli store disponibili. Uno di questi è sicuramente Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della serie di avventure di Ubisoft. Promette grandi mondi aperti, un pizzico di mitologia con misto a dramma storico e, a sorpresa, allucinogeni. Ma sembra che coloro che lo otterranno sulle console di prossima generazione avranno una versione decisamente più performante e fluida.

È stato rivelato che il gioco, in effetti, sarebbe stato posticipato di alcuni giorni in concomitanza con il lancio della Serie X e S. Si diceva che fosse 4K / 60 FPS anche sulla Serie X, e quando in molti hanno pensato che sarebbe stata una prerogativa anche della versione PS5, Ubisoft ha confermato che sarà effettivamente così tramite la parte tedesca di Eurogamer, notizia che potete leggere per intero qui.

Assassin’s Creed Valhalla verrà lanciato il 10 novembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e Google Stadia. Coloro che acquisteranno il gioco sui sistemi di generazione corrente riceveranno anche aggiornamenti gratuiti alle versioni di prossima generazione su entrambe le rispettive famiglie di console.