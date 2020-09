Kirby Fighters 2: leakato l’annuncio su Nintendo Switch

Il Game Finder per i genitori sul sito web di Play Nintendo ha fatto trapelare l’esistenza di Kirby Fighters 2 per Switch. Selezionando “Sistemi Nintendo Switch” in “Su quale sistema si gioca?” nel Game Finder, Kirby Fighters 2 apparirà come il secondo gioco consigliato, rivelando l’icona del gioco.

Di seguito la descrizione del gioco:

Scegli tra un cast di abilità tra nuovi e più iconici Kirby, incluso il nuovissimo Kirby Wrestler, e sfida gli avversari per essere l’ultimo Kirby in piedi. Anche amici e nemici familiari come Bandana Waddle Dee e King Dedede fanno la loro comparsa come personaggi giocabili nel gioco Kirby Fighters 2 , disponibile esclusivamente per la console Nintendo Switch.



L’originale Kirby Fighters è un sotto-gioco all’interno del titolo per 3DS Kirby: Triple Deluxe. Una versione avanzata e autonoma chiamata Kirby Fighters Deluxe è stata rilasciata per 3DS nel luglio 2014 per 6,99 dollari.

Il prezzo del titolo sarà di 19,99 dollari. Al momento, attendiamo l’annuncio ufficiale da Nintendo.