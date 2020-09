ESL ha annunciato il programma del CSGO Pro Tour 2021

Il noto organizzatore di tornei Esports ESL ha annunciato il programma della seconda edizione del CSGO Pro Tour, assieme ad una nuova locazione di gioco. Tra le varie tappe dello show, ritroviamo alcuni volti noti nel panorama dello shooter di Valve. Ad esempio, la competizione ESL One Cologne.

Un’altra novità concerne la divisione dei tornei. Adesso, tutte le gare verranno disputate nell’arco di due settimane, mentre prima era soltanto una. L’annuncio è arrivato direttamente da un post sull’account Twitter ufficiale della società

Inoltre, se siete interessati a saperne di più e scoprire ulteriori dettagli sul calendario della stagione 2021, vi consigliamo di dare un’occhiata al link posto in calce alla pubblicazione sopracitata.

Better for players, better for fans – this is our vision for #ESLProTour 2021 🙌

Announcing our 2021 CS:GO calendar, brand new dedicated EPT studio, fresh double-weekend event format and more!https://t.co/dLXo4NDgfw pic.twitter.com/KF2yaRVnXu

— ESL Counter-Strike (@ESLCS) September 22, 2020