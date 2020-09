Roguelike Metallic Child: trailer online al TGS 2020

Oggi è stato presentato il gioco d’azione Roguelike Metallic Child dell’editore Crest e dallo studio di sviluppo HG , come annunciato.

Di seguito una descrizione del gioco :

Dopo aver avviato questo gioco, ti sei accidentalmente connesso con l’androide “Rona” che sta cercando aiuto nell’universo.

Controllando Rona, che non è in grado di muoversi da sola, l’hai aiutata a combattere contro le ribellioni dei robot artificiali nel laboratorio spaziale “Life Stream“. Con l’uso di varie armi e abilità fondamentali per sconfiggere enormi nemici, ti stai avvicinando alla verità dietro la ribellione.

Sei l’unico che può aiutarla.

-Siete pronti?