Supergirl: la serie CW terminerà con la stagione 6

Supergirl della CW terminerà dopo la sua prossima stagione in arrivo, la sesta, annunciata dal network, dalla Warner Bros.Television e da Berlanti Productions tramite Variety. La produzione della sesta stagione dovrebbe iniziare alla fine di questo mese, con gli sceneggiatori che hanno già iniziato a sviluppare le trame per gli ultimi 20 episodi della serie.

Supergirl vede Melissa Benoist (Glee) nei panni di Kara Danvers / Supergirl, Mehcad Brooks nei panni di James Olsen, Chyler Leigh (Grey’s Anatomy) nei panni di Alex Danvers, Jeremy Jordan nei panni di Winslow ‘Winn’ Schott, Katie McGrath (Merlin) nei panni di Lena Luthor, Jess Rath nel ruolo di Brainiac 5 e David Harewood nei panni di Hank Henshaw / J’onn J’onnz. Nella quinta stagione hanno recitato anche Nicole Maines, Azie Tesfai, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Staz Nair e la guest star Jon Cryer.

La stagione 5 di Supergirl ha avuto il suo finale di stagione il 17 maggio 2020 e ha visto il debutto alla regia di Benoist. CW ha in programma di presentare in anteprima la sesta e ultima stagione della serie nel 2021. Basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie è prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner, Jessica Queller e Rob Wright. Supergirl è prodotto da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros.Television. Speriamo che presto arrivino nuovi dettagli sul film dedicato a questa eroina. Vi terremo aggiornati!