Ben Stiller e Patricia Arquette protagonisti di High Desert

Dopo averla aiutata a ottenere il suo secondo Golden Globe e la sua quarta nomination agli Emmy Awards, secondo Variety Ben Stiller e Patricia Arquette di Escape at Dannemora si riuniscono per una nuova serie Apple intitolata High Desert.

Scritta da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, la serie comica sarà incentrata su Peggy, un’ex tossicodipendente che decide di ricominciare la sua vita dopo la morte della sua amata madre nella piccola città deserta di Yucca Valley, California, dove lei prende la decisione di cambiare vita e di diventare un investigatore privato.

Oltre a scrivere, Fichman, Ford e Hoppe saranno i produttori esecutivi della serie insieme ad Arquette, che interpreterà Peggy, Molly Madden e Tom Lassally di 3 Arts Entertainment e Nicky Weinstock e Stiller tramite la sua Red Hour Films, con il vincitore agli Emmy incaricato anche di dirigere la puntata pilota per il progetto.

Stiller e Arquette hanno recentemente lavorato insieme all’acclamata miniserie biografica di Showtime Escape at Dannemora, che ha ottenuto le prime due nomination agli Emmy e la seconda una vittoria ai Golden Globe e una nomination agli Emmy, vinto però da Michelle Williams per il suo turno in FX’s Fosse / Verdon.

Insieme a High Desert, Ben Stiller e Patricia Arquette si stannp attualmente preparando a riunirsi nuovamente per una nuova serie drammatica, Severance, in cui Arquette sarà la protagonista e sarà la produttrice esecutiva e Stiller dirigerà e sarà produttore esecutivo. Fichman e Hoppe sono famosi nel mondo del piccolo schermo per il loro lavoro su Nurse Jackie, Damages, e Grace e Frankie, mentre Ford è meglio conosciuto per aver co-scritto l’originale Miss FBI e l’adattamento della miniserie del 2005 de La Casa nella Prateria.