League of Legends: la LCS supera il record di spettatori

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia dovuta al COVID-19, l’edizione 2020 del torneo di League of Legends LCS Summer Split ha superato il record di spettatori. Nello specifico, era dal 2016 che i numeri non superavano i 551.679 realizzati in quest’anno.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dedicato alla competizione del noto MOBA. Molto probabilmente, il successo è proprio dovuto al fatto che durante il periodo di lockdown molti giocatori si siano appassionati al mondo degli Esports. In questo caso è stato proprio League of Legends il maggior esponente del movimento degli sport elettronici.

Per ulteriori informazioni, vi consultiamo di consultare il link posto dalla software house in calce alla pubblicazione sul social.