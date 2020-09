Oasis è ora disponibile anche su iOS e Android

Oasis VR è stata l’azienda autrice della nota piattaforma Oasis, in cui gli utenti possono vivere la loro seconda vita in realtà aumentata. Da oggi, la corporazione ha annunciato che l’applicazione sarà disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android.

Inizialmente, il life simulator era disponibile solo per PC. Per funzionare, però, c’è sempre bisogno di un dispositivo VR. Lo scopo del videogioco è quello di interconnettere tutti gli utenti che vogliono iniziare la loro avventura.

L’opera interattiva riesce a supportare le nostre sessioni fino a 90 frame al secondo ed è possibile tra più di 100 avatar. Al momento, sono presenti più di 105.000 persone attive quindi non mancherà l’occasione di fare nuove amicizie e discutere con altri appassionati.