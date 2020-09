The Matrix 4 avrà elementi della prima trilogia

La star di Matrix 4 Yahya Abdul-Mateen II stuzzica i fan parlando degli elementi condivisi tra il nuovo film e la trilogia originale. L’iconico franchise di Matrix apparentemente si è concluso nel 2003, ma avrà una nuova vita nel 2022 con Matrix 4. Lana Wachowski è tornata per questo nuovo capitolo, che preannuncerà anche gli attesissimi ritorni di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Reeves ha recentemente insistito sul fatto che Matrix 4 si svolgerà dopo le rivoluzioni del 2003, lasciando così una domanda piuttosto intrigante: come potrebbe tornare se il suo personaggio Neo è morto in Matrix Revolution?

In effetti, gran parte Matrix 4 rimane un mistero. Nessun dettaglio della trama è stato rivelato in questo momento, anche se Keanu Reeves ha suggerito che Matrix 4 sia in realtà una storia d’amore. Una serie di nuovi membri del cast sono stati aggiunti al progetto, come Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Priyanka Chopra e Abdul-Mateen. Tuttavia, nessuno dei loro personaggi è stato ancora rivelato, anche se i fan hanno sicuramente le loro teorie su chi potrebbe essere ciascuno. Abdul-Mateen ha recentemente condiviso alcune nuove intuizioni sul progetto, anche se rimane a bocca aperta su chi interpreterà.

L’attore ha rilasiato un’intervista a Collider per parlare di Matrix 4. Non sorprende che non abbia rivelato nulla sulla storia o sul suo personaggio, ma è stato in grado di condividere la sua reazione al copione di Wachowski. In tal modo, Abdul-Mateen ha accennato al fatto che, sebbene The Matrix 4 sia diverso, condivide alcuni elementi con i film originali:

“La mia reazione alla sceneggiatura è stata, ‘Wow, alla gente piacerà davvero. Mi piace questo. Alla gente piacerà davvero.’ È diverso ed è lo stesso, sai, allo stesso tempo. È una miscela davvero, molto intelligente di ciò che vogliamo e di ciò che potremmo non sapere di volere.”

I commenti di Abdul-Mateen saranno probabilmente accolti con un certo sollievo dai fan. Quando si tratta di far rivivere un amato franchise, i registi devono affrontare un problema complicato. I fan vogliono vedere qualcosa di nuovo, ma non vogliono nemmeno che si allontani troppo da ciò che è venuto prima. Per Matrix 4, Wachowski dovrà creare una storia avvincente e originale, ma dovrà anche presentare quei richiami e le connessioni che i fan si aspettano. Fortunatamente, sembra che stia andando nella giusta direzione.